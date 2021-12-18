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MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR - Son Dakika

MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR

18.12.2021 23:37

MARDİN'de tarihi yapıların silüetini bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor.

MARDİN'de tarihi yapıların silüetini bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Özellikle sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaları tamamen yıkacağız dedi.

Mardin Büyük Şehir Belediyesi tarafından yaklaşık 7,5 milyon liraya kamulaştırma ödemeleri yapılan binaların yıkımı sürüyor. 4 katlı kaçak ve betonarme binanın yıkılması ile Tarihi Ulu Cami daha görünür hale gelecek. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde Ulu Cami Mahallesi'ndeki, 1176 yılında inşa edilen Ulu Cami'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkımını başlattı.

Ekiplerin balyozlarla yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, daha sonra şehrin mimari dokusuna kavuşması için yıkılacak sit alanındaki betonarme yapıları inceledi. Demirtaş, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Mardin'in geleceğinin geçmişine bağlı olduğunu düşündüklerini ifade etti. Vali Demirtaş, Sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaları tamamen yıkacağız. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde gidiyor. 2022 yılında bu betonarme binaların tamamını yıkmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 240 yapının yıkılmasına yönelik tespitler yapıldı. Ama biz yaklaşık 1000 yakın kaçak ve betonarme yapıların olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan tespitlerimizi yapacağız bir taraftan da kurul tarafından onaylanmış 240 binayı da yıkmaya başladık dedi.

MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR
MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR
MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR
MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR

Mahmut Demirtaş, Mardin, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN'DE TARİHİ YAPILARIN SİLUETİNİ BOZAN KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR - Son Dakika
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