Mardin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

23.07.2022 09:59
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.

Olay sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden tarım işçilerini Kızıltepe'ye getiren minibüs Büyükboğaziye ve Beşik köyü arasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole devrilen araçta bulunan tarım işçileri yola savruldu. Olay yerine çok sayı sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olay yerinde Furkan Kalemli (15) ve Hasret Kuş (20) hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Furkan Kalemli ve Hasret Kuş'un, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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