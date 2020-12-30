Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2) - Son Dakika

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

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