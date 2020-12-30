Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2) - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)

30.12.2020 18:01

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 21 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2)

Kızıltepe, Kamyonet, Mardin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı (2) - Son Dakika


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