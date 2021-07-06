Mardin'de tarım işçisi elektrik akımına kapıldı - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir tarım işçisi, elektrik akımına kapıldı.

Olay, sabah saatlerinde kırsal Engin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Eye (40) isimli tarım işçisi, sondajda meydana gelen bir arızayı gidermeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan vatandaşın göğüs, kol, kulak ve boyun bölgelerinde yanıklar oluştu. Eye, tedavi edilmek üzere Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MARDİN