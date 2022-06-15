Alınan bilgilere göre, saat 11.00 sularında Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükboğaziye köyünde buğday tarlasında çalışan biçerdöverin arka kısmında aniden yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede ola yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve köylerin desteğiyle söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de tarlada çalışan biçerdöverden yangın çıktı - Son Dakika

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