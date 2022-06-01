Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti

01.06.2022 15:08
Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Servet Arslan, sabah saatlerinde tarlasına gitti. Arslan, tarlasını suladığı esnada yuvasından çıkan bir yılanın saldırısına maruz kaldı. Yaşanan olayda bacağından sokulan Arslan hayatını kaybederken, yılanın türü ise henüz bilinmiyor.

Derik'in kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Servet Arslan(28) dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti. Pınarcık Mahallesi'nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı. Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu.

Yakıcı güneşin altında tarladan bir anda fırlayan yılan, tek ısırıkla genç adamı öldürdü

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi. Arslan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yakıcı güneşin altında tarladan bir anda fırlayan yılan, tek ısırıkla genç adamı öldürdü
Yakıcı güneşin altında tarladan bir anda fırlayan yılan, tek ısırıkla genç adamı öldürdü
Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
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Kaynak: DHA

Servet Arslan, Yılan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti - Son Dakika


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