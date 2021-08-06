Mardin'de taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 9 yaralı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı.

Derik ilçesi Kırsal Çataltepe Mahallesi Develi mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Savcı ve Kaya aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.S.S. ve S.S. tabanca ile M.R.S., E.S., F.S., C.K., S.K., İ.K. ve N.K. de taş ve sopa darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Derik ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.