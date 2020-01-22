Mardin'de taşların arasına gizlenmiş Kalaşnikof bulundu - Son Dakika
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Mardin'de taşların arasına gizlenmiş Kalaşnikof bulundu

14 dakika önce

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda taşların arasına gizleniş Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Mardin'de taşların arasına gizlenmiş Kalaşnikof bulundu, System.String[]

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda taşların arasına gizleniş Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramada taşların arasına gizlenmiş, PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen Kalaşnikof tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.


Kalaşnikof, Dargeçit, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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