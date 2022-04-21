"Tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi - Son Dakika
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"Tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi

21.04.2022 15:33

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Anadolu'nun geleneklerinden "tekne orucu" tutan çocuklar, düzenlenen özel programda iftar yaptı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Anadolu'nun geleneklerinden "tekne orucu" tutan çocuklar, düzenlenen özel programda iftar yaptı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, tekne orucu tutan 6 ila 8 yaşlarındaki 400 çocuk için Kamor Millet Bahçesi'nde iftar programı organize etti.

Öğle ezanının ardından oruçlarını açan çocuklar, Hacivat-Karagöz ve çeşitli kahraman karakterlerini canlandıran tiyatrocuların yaptıkları gösterilerle eğlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, çocuklarla geleneksel tekne orucu iftarında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Küçüklerin tuttuğu tekne orucunun Anadolu'nun kadim bir geleneği olduğuna dikkati çeken Demirtaş, "Ramazanda büyüklerimizle ilgili etkinliklerimiz oluyordu. Bugün özel bir etkinlik yapalım diye düşündük. Çocuklarımızı çağırdık. Amacımız çocuklarımıza bu tekne orucunun ne olduğunu anlatmak, çocukların kendi aralarında kaynaşmasını sağlamak." dedi.

Tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tekne orucu' tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi - Son Dakika


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