Mardin'de termometreler 50 dereceyi gösterdi - Son Dakika
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Mardin'de termometreler 50 dereceyi gösterdi

16.07.2022 10:37

Mardin'de termometreler 50 dereceyi gösterdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 50 dereceyi bulan sıcak havalar vatandaşı olumsuz etkiliyor.

Mardin'de termometreler 50 dereceyi gösterdi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 50 dereceyi bulan sıcak havalar vatandaşı olumsuz etkiliyor. Kızıltepeli fırıncılar ise aşırı sıcak havalara rağmen vatandaşa hizmet etmek için ocak başında çalışmaya devam ediyor.

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, 2022 yılının tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olacağı belirtilmişti. Kızıltepe'de de sabah saatlerinde dışarı bırakılan termometrede sıcaklık 50 derece, gölgede ise 46 dereceyi gösterdi. Kızıltepe Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak hava sebebiyle adeta sessizliğe büründü. Bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşayan vatandaşlar, serinlemek için çeşme başlarına koştu.

Kızıltepe'de fırın işletmecileri ise hem havanın hem de mesailerinin büyük çoğunluğunun geçirdiği ekmek pişirme fırının verdiği ısıyla zorlu mesailerini sürdürüyor. Fırıncılar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda üretime devam ediyor. 50 dereceyi gösteren termometreyi eline alan vatandaşlardan Emin Karakulak, "Bugün hava çok sıcak. Tabi temmuz ayının ortasına geldik ve sıcak oluyor. Bu yıl da çok sıcak. Bu termometreyi güneşe koyduğumuzda 50 derece, gölgeye koyduğumuzda 45 dereceyi gösteriyor. Tabi son yıllarda da kurak geçtiği için sıcak daha da sıcak oluyor" dedi.

İlerleyen yaşına rağmen böyle sıcaklık görmediğini ifade eden 68 yaşındaki Abdurrahman Erkan, "Ben yaşıma göre böyle sıcaklık görmedim. O zaman köydeydik; belki köydeydik ama bunun gibi değil. Bugün çok fazla sıcak vardı" şeklinde konuştu.

Fırın işletmecisi Mehmet Sait Özçelik de dışarıda hava sıcaklığının 45- 50 derece olduğunu hatırlatarak millet için fırın başında ekmek çıkardıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

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