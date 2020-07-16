Mardin'de terör destekçilerine şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Mardin'de terör destekçilerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden ayrıca terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden ayrıca terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu terör örgütü ile işbirliği içinde olduğu ayrıca örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen Midyat ilçesi Çayırlı ve Toptepe mahallerinde ikamet eden 5 şahsın evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu H.Ö., H.A., K.A. İ.A. ve A.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet cep telefonu ile 2 adet flash belleğe el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Bilal Bedir - Özgür Kaya/İHA)

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Çayırlı, Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de terör destekçilerine şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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