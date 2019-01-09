Son Dakika Haberleri: Mardin'de Terör Mağdurları Konutlarına Kavuşuyor

Mardin'de Terör Mağdurları Konutlarına Kavuşuyor

50 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurlarına yönelik yapılan TOKİ konutları için 14 Ocak'ta kura çekilecek.

Mardin'de Terör Mağdurları Konutlarına Kavuşuyor, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurlarına yönelik yapılan TOKİ konutları için 14 Ocak'ta kura çekilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Fetullah Aydın ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, Nusaybin ilçesinde Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret etti.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, 14 Ocak'ta Mitanni Kültür Merkezinde Fırat Mahallesi 4. etapta bulunan 342 konut ve 36 ticari iş yerinin kurasının çekileceğini söyledi.

Kuranın noter huzurunda hak sahipleri tarafından çekileceğini ifade eden Aydın, Nusaybin'deki konutların hak sahiplerine bir an önce verilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Aydın, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin Nusaybin'deki vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için büyük destekleri ve çalışmaları oldu. Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatıyla konutların hak sahiplerine verilmesi işlemi hızlandırıldı. Vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşması için devletimiz, hükümetimiz ve Bakanlığımız var gücüyle çalışıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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