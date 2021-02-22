Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22.02.2021 07:21
Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı, Derik, ve Kızıltepe ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonun yapıldığı 18 mahallede saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başladı" denildi.

Mardin'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Kentte, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu belirtilirken, Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde bulunan 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla;

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22.Şubat 2021 Pazartesi günü saat: 06:00 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadarMazıdağı İlçesi; Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur, Kocaköy Mahalleleri ve Mezralarında, Derik ilçesi; Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı, Giriktepe Mahalleleri ve Mezralarında, Kızıltepe ilçesi; Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik, Doğanlı Mahalleleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa Çıkma Yasağı, Kızıltepe, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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