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Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi ikametlerinde gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda A.Ç., S.A., M.E.B., S.B. Artuklu içesinde, N.S., A.S. ve M.S.S. Nusaybin ilçesinde, A.D., M.A. Midyat ilçesinde ve M.E.D. Dargeçit ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - MARDİN
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
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