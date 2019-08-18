Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
1 saat önce
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
tarafından terör örgütü PKK
'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi ikametlerinde gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda A.Ç., S.A., M.E.B., S.B. Artuklu
içesinde, N.S., A.S. ve M.S.S. Nusaybin
ilçesinde, A.D., M.A. Midyat
ilçesinde ve M.E.D. Dargeçit
ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - MARDİN
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