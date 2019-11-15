Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 13 kişiden 10'u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş timlerinin katılımı ile PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 13 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerince diğer 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınanların ifade işlemleri devam ediyor.