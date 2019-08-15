Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
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Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]
Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Savur, Nusaybin, Artuklu, Dargeçit ve Kızıltepe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:25 Kaynak: AA
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