Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi·len Demokrati·k Toplum Kongresi· (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan G A.E, D.E, S.K, V.P, N.A, D.İ, H.A.G, A.A, A.S, M.Ü.B ve E.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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