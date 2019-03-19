Son Dakika Haberleri: Mardin'de Terör Operasyonu: 19 Gözaltı

Mardin'de Terör Operasyonu: 19 Gözaltı

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de Terör Operasyonu: 19 Gözaltı, System.String[]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğünce "özerklik ve öz yönetim" amaçlı oluşturulan "sözde Artuklu Kent Meclisi ve Mahalle Meclisleri" içerisinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve söz konusu meclislerin oluşturulmasında sorumlu düzeyde yer alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında eski HDP İl Başkanı Musa Alkan, HDP eski il yöneticilerinden Aysel Erol, DBP Parti Meclisi üyesi Semire Kut, DBP il yönetimi üyesi Leyla Bozkurt, HDP Nusaybin eski ilçe yöneticilerinden Samiye Demir'in de bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:27:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Terör Operasyonu: 19 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]