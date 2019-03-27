Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı
1 saat önce
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılan zanlıların Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi.
(Beril Solmuşgül/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:41 Kaynak: İHA
PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
MİT Buldu TSK Vurdu
Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu