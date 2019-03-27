Son Dakika Haberleri: Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

1 saat önce

Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Terör Operasyonu: 24 Gözaltı, System.String[]
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılan zanlıların Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

PKK, Mardin, Güncel
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