Son Dakika Haberleri: Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı.

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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:48 Kaynak: AA

PKK, Mardin, Güncel
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