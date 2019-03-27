Mardin'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı.
Mardin
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:48 Kaynak: AA
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