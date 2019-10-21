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Mardin'de terör operasyonu

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:50 Kaynak: AA
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