Mardin'de terör operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

27.04.2022 18:46
Mardin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

- Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonlar sonucunda silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

- Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonlar sonucunda silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. PKK-KCK terör örgütüne yönelik Mardin'in kırsal alanlarında yürütülen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün kırsalda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

YORUMLAR
500
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de terör operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 19:15:29. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de terör operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement