Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Mardin
'de terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
ile İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Artuklu
, Midyat
, Dargeçit
ve Kızıltepe
ilçelerinde eş zamanlı bazı adreslere düzenlenen operasyonda, N.D, M.B, C.B, T.Ö, M.G, S.K, İ.Ö ve B.İ. yakalandı.
Midyat ilçesinin Marenki mezrasında N.D'nin evinde yapılan aramada 2 dürbün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.