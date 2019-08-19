Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
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Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu, Midyat, Dargeçit ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı bazı adreslere düzenlenen operasyonda, N.D, M.B, C.B, T.Ö, M.G, S.K, İ.Ö ve B.İ. yakalandı.
Midyat ilçesinin Marenki mezrasında N.D'nin evinde yapılan aramada 2 dürbün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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