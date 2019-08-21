Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
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Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

31 dakika önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilenlere yönelik Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: AA
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