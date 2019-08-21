Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
31 dakika önce
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: AA
'de terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilenlere yönelik Artuklu
, Kızıltepe
, Midyat
ve Dargeçit
ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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