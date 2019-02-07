Son Dakika Haberleri: Mardin'de Terör Operasyonu: Hdp İl Eş Başkanı Sincar Gözaltına Alındı

Mardin'de Terör Operasyonu: Hdp İl Eş Başkanı Sincar Gözaltına Alındı

1 saat önce

Mardin'de terör operasyonu: HDP İl Eş Başkanı Sincar gözaltına alındıMARDİN - Mardin'de HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da aralarında bulunduğu il yürütme kurulu üyeleri ve partililer Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mardin'de Terör Operasyonu: Hdp İl Eş Başkanı Sincar Gözaltına Alındı, System.String[]
Mardin'de terör operasyonu: HDP İl Eş Başkanı Sincar gözaltına alındı

MARDİN - Mardin'de HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da aralarında bulunduğu il yürütme kurulu üyeleri ve partililer Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bugün sabah saatlerinde, aday tanıtım toplantısında PKK marşı okudukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP'lilere yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, il yöneticileri Abidin Unay, Halil Yağan ve Adil Başaran'ın bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda, evlerde silah, örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda, evlerinde bulunmayan şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:59 Kaynak: İHA

Mardin, Sincar Dağı, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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