Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Yücebağ- Karasu kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 200 mermi bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.