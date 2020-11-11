Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Yücebağ- Karasu kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 200 mermi bulundu.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
- Kaynak: AA
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