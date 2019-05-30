Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
1 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:53 Kaynak: AA
'in Artuklu
ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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