Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:53 Kaynak: AA
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