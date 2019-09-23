Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde...
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Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde yapılan aramada 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde yapılan aramada 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi. - MARDİN
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