Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde...
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Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde...

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde yapılan aramada 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde yapılan aramada 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde...

Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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