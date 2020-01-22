Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi

6 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah bulundu.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah ele geçirildi, System.String[]

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda uzun namlulu silah bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ocak'ta Dargeçit ilçesinde kırsal alanda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen depo ortaya çıkarıldı.

Depoda, taşların arasına gizlenmiş ve poşete sarılı uzun namlulu silah, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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