Mardin'de terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bir şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne eleman temin ettikleri gerekçesiyle A.H.H. ve H.M. gözaltına alındı.

Mardin 'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG 'ye eleman temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor