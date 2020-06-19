Mardin'de, terör örgütü propagandasına 7 gözaltı - Son Dakika

MARDİN'in 3 ilçesinde, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Operosyonda 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.B., M.A.Y., C.K., M.S.A., S.Y., F.E. ve N.A. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 93 av fişeği, 7 akıllı telefon ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.