Mardin'de terör örgütüne katılmaya giden şahıs sınırdan geçerken yakalandı - Son Dakika

Ülkeden Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın, jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütüne katılmaya gittiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu; M.A. isimli şahsın Suriye ülkesine geçerek terör örgütüne katılmak için sınır hattına geldiği, fakat sınırı geçemeden yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MARDİN