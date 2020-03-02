Mardin'de terör örgütüne malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de terör örgütüne malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya malzeme temin ettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Mardin'de terör örgütüne malzeme temin eden 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK'ya malzeme temin ettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği belirlenen E.S. ile Ö.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve daha önceden terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan kaydı bulunan zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda E.S. ile Ö.S'ye ait çadırlarda yapılan aramada 5 cep telefonu, lehim makinesi, kumanda, elektrik devre motoru, 13 devre kartı ve çok miktarda elektronik malzemeyle patlayıcı ve patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulunmuştu.

Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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