Mardin'de terör örgütüne yardım eden 5 kişiye gözaltı - Son Dakika

MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne yardım sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Midyat ilçesinde H.Ö., H.A., K.A. İ.A. ve A.M.'nin terör örgütüne yardım sağladıklarını belirledi. Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.