Mardin'de terör örgütüne yardım ve yataklık eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen iki kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül'de icra edilen Yıldırım-8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında gözaltına alınan M.N.B. ve S.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 5 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı. 5 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - MARDİN