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Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.


Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 14.30 itibarıyla Artuklu ilçesine bağlı Elmabahçe Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği kaydedildi.

Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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