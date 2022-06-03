Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

03.06.2022 11:57
Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışmalarda terör örgütünün içerisinde faaliyet yürüten, ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur ve barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametgahlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Batman merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı Batman merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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