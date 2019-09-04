Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
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Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

1 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.


Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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