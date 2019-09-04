Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
1 saat önce
Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:19
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