Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
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Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

1 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Mardin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:19 
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