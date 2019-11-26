Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin...
Son Dakika Güncel Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin... - Son Dakika

Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin...

6 saat önce

Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı.

Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin..., System.String[]

Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı.

Mazıdağı, Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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