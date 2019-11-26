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Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin...
6 saat önce
Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:18 Kaynak: AA
Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı.
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