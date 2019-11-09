Mardin'de terör soruşturmasında 2 muhtar görevden alındı
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MARDİN'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevinden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
MARDİN'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevinden alındı.
Ömerli ilçesinin Fıstıklı Mahallesi muhtarı Mehmet Dağ ile Tavuklu Mahallesi'nin muhtarı Kazım Akman, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı. Ömerli Kaymakamlığı'nca görevden uzaklaştırılan Dağ'ın yerine aza Mehmet Ali Sürer Fıstıklı Mahalle muhtarı, Akman'ın yerine ise aza Yusuf Kaya Tavuklu Mahalle muhtarı olarak görevlendirildi.
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