Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör soruşturmasında 2 muhtar görevden alındı
Son Dakika Güncel Mardin'de terör soruşturmasında 2 muhtar görevden alındı

Mardin'de terör soruşturmasında 2 muhtar görevden alındı

6 saat önce

MARDİN'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevinden alındı.

Mardin'de terör soruşturmasında 2 muhtar görevden alındı, System.String[]

MARDİN'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevinden alındı.

Ömerli ilçesinin Fıstıklı Mahallesi muhtarı Mehmet Dağ ile Tavuklu Mahallesi'nin muhtarı Kazım Akman, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı. Ömerli Kaymakamlığı'nca görevden uzaklaştırılan Dağ'ın yerine aza Mehmet Ali Sürer Fıstıklı Mahalle muhtarı, Akman'ın yerine ise aza Yusuf Kaya Tavuklu Mahalle muhtarı olarak görevlendirildi.


Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'ın İpekyolu Belediyesi'ne kayyum atandı
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 18:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de terör soruşturmasında 2 muhtar görevden alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]