Mardin'de terör suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin'de terör suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
30.04.2021 09:40
Mardin'de, 'terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Mardin'de, 'terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sonucu 'terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak' suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.S.'nın Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - MARDİN
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