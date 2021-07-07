NEVŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın acı haberi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan ailesine verildi. Dudu Çiftçibaşı, oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden, Kavaklı beldesindeki patates deposundayken aldı. Şehit Çiftçibaşı'nın babaevine Türk bayrağı asıldı.

Çakıllı köyünün muhtarı Seyit Poyraz, Cihan Çiftçibaşı çok efendi biriydi. Çok üzüldük. Milletimizin başı sağ olsun dedi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesinin Çakıllı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.