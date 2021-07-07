Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3) - Son Dakika

Mardin 'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir 'e getirildi. Çiftçibaşı'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Çiftçibaşı'nın yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Derinkuyu ilçesi Çakıllı Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı