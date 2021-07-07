Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3) - Son Dakika

Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)
07.07.2021 21:18
ŞEHİDİN CENAZESİ NEVŞEHİR'E GETİRİLDİMardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi.
ŞEHİDİN CENAZESİ NEVŞEHİR'E GETİRİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Çiftçibaşı'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Çiftçibaşı'nın yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Derinkuyu ilçesi Çakıllı Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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