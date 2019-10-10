Son Dakika Haberleri: Mardin'de teröristlerden taciz ateşi
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de teröristlerden taciz ateşi

Mardin'de teröristlerden taciz ateşi

2 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesine Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından taciz ateşi yapılıyor.

Mardin'de teröristlerden taciz ateşi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesine Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından taciz ateşi yapılıyor.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapıldı. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesine Suriye'nin Derbesiye bölgesinden taciz ateşi açılıyor. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:53:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de teröristlerden taciz ateşi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]