Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de sözde Ömeryan bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalı Serinkanya bölgesinde Tetik-9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

(Selman Güneş/İHA)