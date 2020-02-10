Mardin'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

14 dakika önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta lav silahı ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta lav silahı ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında Tetik-2 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada 20x20 metre genişliğinde, 1.5 metre yüksekliğinde ve 1 metre derinlikte olduğu tespit edilen mazgallı sığınak içerisinde 10 adet elektrikli fünye, 200 litre mazot, 1 adet 60'lık akü, 3 adet tüp, termal kıyafet ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilirdi. Ayrıca sığınak içerisinde bulunan malzemeler arasında terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 1 adet Lot 6 PA77 marka lav silahı bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler koruma altına alınırken, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu
Kendisini tutuklayan polisleri bıçaklayan Özgür Arduç: Bana bakmasaydı boğazına sokacaktım İstanbul'da 400 bin TL'lik soygun! Hırsızların kaçışı film sahnelerini aratmadı Artvin'de tüyler ürperten görüntü! Deniz üzerinden gelen kar fırtınası kamerada

Son Dakika Haberleri
11:41 Mazhan Alanson: Cem Yılmaz ile görüşemiyoruz
11:20 Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü
10:45 Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu
10:37 Bilginer'den şarkı sürprizi
10:12 Serel Yereli virüs nedeniyle Venedik'e gidemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 12:26:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]