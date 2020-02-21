Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu - Son Dakika

Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu

7 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bagok kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 2 ayrı sığınakta 2 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bagok kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 2 ayrı sığınakta 2 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen sığınaklarda arama faaliyeti yapıldı. Ekipler tarafından zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte 3 metre genişliğinde, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınak içerisinde 2 adet 20'şer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı madde, 5 adet büyük tüp, 1 adet el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca sığınak içerisinde bulunan malzemeler arasında 2 adet el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

(İHA)

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]