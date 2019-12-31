Mardin'de teslim olan terörist, ailesine kavuştu - Son Dakika

MARDİN'de yaşayan S.Y., Diyarbakır HDP önündeki eylemden etkilenerek, 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğluna kavuşmak için güvenlik güçlerinden yardım istedi. Anne S.Y.'nin, yardım talebi üzerine harekete geçen Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları bilgilendirme ve önleme faaliyetleriyle S.Y.nin oğlu H.Y.'nin teslim olmasını sağladı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 14 Aralık günü gelen S.Y., kendisiyle aynı durumumda olan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden etkilendiğini, 4 yıldır görmediği evladına kavuşmak için yardım talebinde bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık günü yaptıkları çalışmayla H.Y. ile zor şartlar altında irtibat kurdu. H.Y.'nin terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını ve alıkonulduğunu kendisi gibi kaçırılan ve yanında bulunan Irak uyruklu C.K.'nin de teslim olmak istediğini güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik önlemleri alınmasının ardından H.Y ve C.K. saat 13: 00 sıralarında güvenli bir bölgede silahlarıyla birlikte teslim alındı.

ANNE VE OĞLUNUN KAVUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI